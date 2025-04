Rilanciare la zona sud: Comune in cerca di idee

Prima il Viale della Vittoria da riqualificare anche grazie ad un percorso partecipato che ha coinvolto città, associazioni e istituzioni. E adesso, invece, tocca alla zona sud.

È uno degli obiettivi del programma di mandato al fine di formulare un masterplan per il margine sud della città, racchiuso tra l’asse sud – dal Centro commerciale Arcobaleno fino al centro ambiente – e via del Verziere, comprese le aree tra via Marconi e via Ricci a ridosso del ponte San Carlo. Una zona, questa, dove le previsioni del Piano regolatore generale non hanno ancora trovato completo riscontro.

Ecco che l’obiettivo può prendere forma con l’avvio di un’indagine esplorativa promossa dall’amministrazione, finalizzata a raccogliere eventuali proposte e contributi.

Soprattutto in termini di idee che, successivamente, porteranno alla redazione del masterplan: un documento di indirizzo strategico-progettuale dell’area studio per definirne le potenzialità e le criticità, nell’ottica della tutela e valorizzazione della stessa.

Nei pensieri della Giunta Fiordelmondo, gli esiti dell’indagine dovranno rappresentare un corredo di conoscenze utili alla predisposizione di un futuro quadro conoscitivo del territorio, anche propedeutico alla pianificazione strategica secondo i principi delle nuove disposizioni in materia urbanistica, in tema di rigenerazione urbana e territoriale, contrasto al consumo del suolo, sviluppo sostenibile e perequazione territoriale.

"Il percorso di pianificazione strategica intrapreso per il Viale della Vittoria e questo che iniziamo nel margine sud possono considerarsi primi elementi fondativi per avviare un processo di revisione del Piano regolatore della città, vista la necessità, a più di 15 anni dalla sua approvazione, di adeguare lo stesso al tema centrale della rigenerazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici che sono diventati il vero nuovo paradigma anche della nostra città", ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Valeria Melappioni.

Per quanto concerne la zona sud, nell’avviso pubblico sono indicate le aree del perimetro individuato, le molteplici linee programmatiche all’interno delle quali le proposte devono caratterizzarsi, i soggetti aventi titolo a presentare le proposte stesse e le modalità di invio al Comune entro 60 giorni, vale a dire il 3 giugno prossimo. Tra le proposte si dovrà tenere conto di spazi da adibire a verde pubblico, piuttosto che residenze o locali adeguati alle necessità odierne, come ad esempio per laboratori artigianali. La missione è dare un nuovo volto a questa zona della città. Individuati anche i tecnici del Servizio Urbanistica del Comune che saranno a disposizione di cittadini e cittadine per fornire tutte le informazioni utili.