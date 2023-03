Rilancio del commercio per Castelferretti

Dopo la presentazione dello scorso mese per annunciare la ricandidatura, seguita da quella delle sue liste civiche a sostegno (all’appello manca ancora Falconara in Movimento, che si presenterà sabato primo aprile, ndr), anche il sindaco uscente Stefania Signorini ha iniziato i comizi elettorali in città in vista delle Amministrative del 14 e 15 maggio.

La prof è partita da Castelferretti e in particolare dal circolo Quercetti con una partecipata riunione nel tardo pomeriggio di martedì. Accanto al primo cittadino, l’assessore Valentina Barchiesi per ricordare le opere fatte nella frazione, quali "il nuovo auditorium Fallaci – hanno detto le liste Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Uniti per Falconara che sostengono Signorini - e l’antistante piazza Martire delle Foibe. L’opera garantirà il recupero di un luogo di aggregazione, dell’originaria attività di cinema e sarà il centro dell’attività Asur".

E ancora: "Illuminazione e asfaltatura di via Tommasi, nuova pavimentazione del PalaLiuti, riqualificato l’accesso all’aeroporto con una nuova rotatoria e asfaltatura; nuovo campetto Montessori realizzato in resina polivalente; la scuola Da Vinci con nuova palestra extra scolastica che sarà completata per l’inizio del nuovo anno scolastico; verrà completato a breve il primo stralcio della ciclopedonale di via Marconi; a breve sarà istallata dell’attrezzatura fitness presso il campo Fioretti".

Guardando al futuro, invece, "la riqualificazione di piazza 2 giugno, il rilancio del centro commerciale naturale, una comunità energetica al Liuti, risoluzione del problema esondazioni". L’assessore Barchiesi, ha detto "le tante opere citate testimoniamo la capacità della nostra amministrazione di progettare per oggi e per il futuro. Non vogliamo contenitori vuoti, ma centri attivi per la vita sociale, culturale ed economica della città".