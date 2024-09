Rimontona Vigor, l’Ancona va ko ai rigori

VIGOR senigallia

VIGOR (4-3-3): Roberto 7, Alessandroni 5,5 (1’st Kone 7) Rotondo 5,5, Magi Galluzzi 6,5, Beu 6,5, Mancini 6,De Angelis 6 (29’st Gonzalez 7,5), Di Sabatino 6 (33’st Idaro 6,5), Gabbianelli 7, Pesaresi 6 (14’st Alonzi 6,5), Ferrara 6,5 (14’st D’Errico 6). All. Clementi

ANCONA (3-5-2): Bianchi 5,5, Boccardi 6, Codromaz 6, Bellucci 6, Savor 6 (33’st Mazzoni 6), Sare 6,5, Gulinatti 6,5 (35’st Rovinelli 6) Alluci 6,5, Marino 6,5, Martiniello 7,5 (39’st Sambou 6), Belcastro 7,5 (14’st Amadori 6,5). All. Gadda

Arbitro: Traini di Macerata

Reti: 40’pt Belcastro (A), 11’st Martiniello (A), 20’st Gabbianelli (V), 50’st Gonzalez (V)

Note - Ammoniti: Alluci (A), Pesaresi (V)

Note - Ammoniti: Alluci (A), Pesaresi (V)

Sequenza rigori: Boccardi (gol), D'Errico (gol), Marino (gol), Gabbianelli (gol), Sambou (gol), Gonzalez (gol), Alluci (gol), Kone (gol), Sare (errore), Alonzi (gol). Spettatori. 2300 circa.

L’Ancona segna e scappa, la Vigor ci crede e rimonta all’ultimo secondo con una punizione di Gonzalez. Poi, la lotteria dei rigori premia i senigalliesi, decisivo l’errore dal dischetto di Sare.

La cronaca: pressa alto la squadra di Gadda, la Vigor prova ad evitare guai peggiori con un corto fraseggio, eppure il primo squillo della gara nasce da un lancio lungo di Magi Galluzzi, destinatario Ferrara che scatta in profondità, ma al momento della battuta non impatta correttamente la sfera e Bianchi si salva in angolo. Match sostanzialmente equilibrato, ma nei minuti finali del primo tempo l’Ancona trova il vantaggio: un tiro cross dalla sinistra viene deviato da Roberto, sulla respinta Belcastro è il più lesto a battere a colpo sicuro e trova il vantaggio per i suoi.

Ad inizio ripresa Clementi manda nella mischia Kone al posto di Alessandroni, arretrando Mancini sulla corsia di destra.

Un cambio che regala più verve alla manovra offensiva rossoblu, tant’è che su assist ravvicinato dell’ivoriano, Ferrara si rende pericoloso con un bel tiro da fuori. L’ Ancona però è squadra concreta e reagisce regalandosi il raddoppio con un colpo di testa di Martiniello, sugli sviluppi di un corner. La Vigor però non è morta ed una decina di minuti dopo Gabbianelli accorcia le distanze con un tiro da fuori, approfittando di un rinvio impreciso di Savor ed un intervento non impeccabile di Bianchi.

Sulle ali dell’entusiasmo i rossoblu si riversano in attacco alla ricerca del pareggio, ma l’Ancona non sta a guardare, infatti è Roberto a salvare ripetutamente la porta vigorina dalle insidiose ripartenze biancorosse.

La Vigor non si arrende, ci prova con Kone che si libera sulla sinistra e con una magia centra il palo. Non è finita, all’ultimo respiro, su punizione da oltre 30 metri Gonzalez trova il clamoroso pareggio che completa la rimonta. Si va ai rigori, l’errore decisivo è di Sare. La parola fine sulla gara invece la mette Alonzi che segna per la Vigor il rigore decisivo. Di certo gli allenatori possono essere soddisfatti, entrambe le squadre hanno offerto uno spettacolo di alto livello.

Nicolò Scocchera