Ripascimenti, stop al traffico sul lungomare

Ripascimento a Marina, stavolta dovremmo esserci. Il responsabile del procedimento per la Regione Marche David Piccinini ha firmato il "decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico". Le ruspe potrebbero entrare in azione subito dopo le festività natalizie e richiederanno la chiusura totale al traffico di oltre un chilometro di lungomare. "Con la firma di questo decreto – spiega il sindaco Maurizio Grilli - di fatto la palla passa in mano al provveditorato e quindi all’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Questo significa che i tempi di inizio lavori dovrebbero essere imminenti, probabilmente i primissimi giorni di gennaio. Noi come Comune daremo un supporto e regolamenteremo la viabilità sul lungomare, in base alle esigenze dell’impresa e del provveditorato. Questo significa che è quasi certa la chiusura totale del transito su un pezzo del lungomare nella zona Sud per intenderci. Dal chiosco Nialtri al ristorante da Enzo. Mentre sull’altro tratto dove ci sono le abitazioni è molto probabile che faremo un senso unico alternato. Questo – spiega ancora Grilli- perché tutto il lungomare coinvolto dal ripascimento viene considerato area di cantiere e quindi nel tratto dal primo pennello fino allo spazio della spiaggia libera che c’è tra Berardi e chiosco Heidi opereranno camion e ruspe, i mezzi coinvolti nel trasporto e sversamento della ghiaia".