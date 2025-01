"Riscatto animale". Il contest di successo di Biagio’s Group

Biagio’s Group ripropone ‘Ri-scatto animale’, la mostra fotografica dedicata agli amici a quattro zampe. Si tratta di un contest fotografico aperto a tutti e mirato alla sensibilizzazione sul tema animale. "Questa volta facciamo le cose in grande e riportiamo la mostra in pieno centro a Senigallia, precisamente al Foro Annonario 24 - 25 -26 Gennaio 2025 – spiegano gli organizzatori - Al concorso fotografico potranno iscriversi tutti, basterà inoltrare da 1 a 3 foto alla mail scattoanimale@gmail.com entro e non oltre il 10 gennaio 2025. Le foto inoltrate verranno valutate da una giuria interna che deciderà se e quale immagine parteciperà al concorso. Le foto inoltrate via mail dovranno esser accompagnate da una frase rappresentativa e/o di sensibilizzazione a vostra scelta e i dati del fotografo, nello specifico con nome, cognome e numero di telefono". Il tema generale è animali di ogni genere e tipo che hanno avuto e cercano il loro riscatto, sono ammessi scatti di tutti gli animali in generale purché il fine fotografico sia mirato alla sensibilizzazione. I tre finalisti saranno eletti in base al numero più alto di votazioni ricevute dai visitatori durante la mostra, sommato al numero di votazioni ricevute dalla giuria interna. I fondi raccolti durante la mostra saranno utilizzati dall’Associazione Biagio’s Group per gli animali in difficoltà.