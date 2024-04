Risolvere il problema del gol. E’ uno dei crucci di Boscaglia

L’operazione Sestri Levante è ormai entrata nel vivo in casa Ancona, con la squadra che si è radunata ieri allo stadio Del Conero per svolgere la classica seduta di allenamento.

Il lavoro sul campo ha puntato sul riscaldamento pre-forza, lavoro di forza e lavoro tecnico-tattico. Tutte attività svolte dai ragazzi di Boscaglia, che si ritroveranno sempre stamattina alle 11 nell’impianto di Passo Varano.

Delicata e decisiva: così si presenta la sfida di domenica pomeriggio contro i liguri, che arrivano ad Ancona con una salvezza potenzialmente acquisita, ma con la fame di riscattare la sconfitta di Pineto e di incamerare tre punti fondamentali per la salvezza. Cosa di cui necessita anche l’Ancona.

A Pontedera non si è certo vista una squadra che lottava col sangue agli occhi e con velleità di salvarsi: l’avversario non era sicuramente fuori portata, ma è mancato quel gioco che avrebbe potuto portare alla vittoria. Domenica servirà un’altra squadra rispetto a quella vista nelle recenti uscite, a cominciare dai gol: nelle ultime tre gare infatti, la formazione biancorossa non è mai riuscita a gonfiare la rete avversaria e questo la dice lunga sulle difficoltà incontrate fino ad ora.

Non va poi dimenticato che Boscaglia non potrà contare sugli squalificati Paolucci, Gatto e Cioffi e con un Martina ancora a mezzo servizio. Quella di domenica, insomma, rappresenta praticamente un’ultima spiaggia per poter coltivare le speranze di una salvezza diretta: la sconfitta dell’andata brucia ancora e rappresentò l’inizio della spirale negativa di risultati che risucchiò l’Ancona nei bassifondi della classifica.

Gli ultimi risultati, ma soprattutto le prestazioni, non lasciano presagire a nulla di buono, anche se il calendario dei biancorossi, rispetto a quello delle dirette concorrenti, induce a mantenere ancora un certo ottimismo. Vero che l’avversario è alla portata, ma domenica non sarà certamente una passeggiata. Lo testimoniano le parole del direttore sportivo dei liguri, Carlo Musa: "La stessa classifica ci dice quanto sia importante fare risultato con l’Ancona. Può bastare un pari? Non lo so perché gli ultimi risultati sono, a mio giudizio contraddittori: alcuni fanno degli exploit, altri incappano in pesanti battute di arresto. Impossibile fissare una quota sicura. E in ogni caso il Sestri ad Ancona giocherà la sua gara, senza fare troppi calcoli".

Esattamente ciò che dovrà fare l’Ancona, che ha una categoria da preservare senza sé e senza ma.

