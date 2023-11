Risparmiatori truffati, "Striscia la Notizia" a caccia della broker

Per le vie del centro non è sfuggito il passaggio di una delle inviate di Striscia la notizia con la troupe. La celebre trasmissione televisiva infatti è stata richiamata per il caso della broker che sta facendo il giro d’Italia, quella donna che è riuscita a truffarne più di 30 di risparmiatori. Il dubbio di aver perso i risparmi di una vita era forte. Alla ex promotrice finanziaria radiata dall’albo, osimana di 48 anni, finita nel mirino della Finanza, in 31 (accertati) avevano affidato i risparmi di una vita per comprare immobili o per investirli nel progetto dei sogni dei propri figli. Ha sottratto in tutto oltre quattro milioni di euro. Gli inviati della trasmissione del Gabibbo l’hanno cercata e presto il servizio dovrebbe andare in onda. Tra i beffati anche un parroco osimano che aveva ereditato una somma ingente. La donna ha usato lo schema di Ponzi per operare, un modello economico di vendita dallo stampo ingannevole che in pochi sanno usare. In pratica il soggetto che popone l’investimento farebbe credere di poter avere guadagni ingenti a breve termine senza rischi. Questo a condizione che l’investitore recluti a sua volta altri investitori. Si crea così un classico schema piramidale assimilabile alla truffa. Adesso è indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa.