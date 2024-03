Ristopro, ecco il Ruvo. Playoff da difendere

Dopo la sosta provvidenziale per Coppa Italia, per la Ristopro Janus Basket Fabriano sarà una settimana densa di impegni in sei giorni 3 gare. La squadra di coach Andrea Niccolai affronterà la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia domenica alle 18 al PalaColombo, poi un doppio turno casalingo contro Mestre (mercoledì 27 alle 21) e Lumezzane (sabato 30 alle 18). Ruvo di Puglia, da inizio campionato è stato sempre ai vertici della classifica. All’andata di fronte al pubblico amico la Ristopro uscì sconfitta di due (77-79). Arbitrerà l’incontro Michele Melai di Calcinaia (PI) e Andrea Buoncristiani di Prato (PO). La squadra allenata da coach Federico Campanella ha preso parte alle Finali di Coppa Italia, uscendo battuta dalla Libertas Livorno in semifinale. A sei giornate dal termine la formazione pugliese cercherà di avere la meglio sui cartai per rimanere saldamente al comando. È una gara fra i due migliori attacchi del girone, Ruvo di Puglia con 82.9 punti e Fabriano con 82.3. Ruvo ha in regia il marchigiano Traini (13.2 punti, 3.4 assist) che è il titolare, con le guardie Jackson (19.3 punti, 45% da tre e capocannoniere del girone con 19.3 punti) e Contento con Diomede. Nel ruolo di ala piccola parte Toniato (10.3 punti, 5.1 rimbalzi), con l’ultimo arrivato Mazic. Sotto i tabelloni Leggio (13.4 punti, 70% da due) e Galmarini (9.6 punti, 7.8 rimbalzi), scesi dalla A2 che sono affiancate dall’argentino Ghersetti e dall’altro esperto della categoria come Eliantonio. Nonostante la strapotere della formazione di Campanella i ragazzi di Niccolai proveranno a uscire da questa insidiosissima trasferta con un successo per rimanere in zona playoff. I cartai ci hanno abituato ad imprese "impossibili" e battere la capolista è importante per la classifica ma soprattutto per il morale e per un rush finale che può dare altre soddisfazioni ad una società che da due stagioni e mezzo sta giocando lontano da Fabriano.

Angelo Campioni