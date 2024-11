Ristopro, test verità in casa del Piombino

Viaggia in Toscana la Ristopro Fabriano per affrontare nella tredicesima giornata di serie B girone B il Piombino, formazione che si trova a metà classifica. Si gioca domani nel palasport Tenda Piombino con salto a due come sempre alle ore 18. I toscani fino a questo momento hanno ottenuto 10 punti con 5 vittorie e 7 sconfitte e dunque inseguono la squadra di Andrea Niccolai a 2 lunghezze di distanza. Test verità per i biancoblù che dopo essere tornati al successo in casa contro il San Severo in un match costantemente condotto anche se non proprio dominato contro il fanalino di coda, cercano l’exploit esterno per dare una svolta alla propria stagione contro una squadra che è reduce da un’ottima prestazione e Roseto contro l’imbattuta capolista del girone, dove Piombino ha perso ma con onore: 87-81 grazie a una bella rimonta nella seconda metà di gara dopo una prima parte chiusa sotto di 15 punti. L’Usa Tyler Cartaino è stato il migliore dei suoi con 22 punti: ala classe 1996, sta viaggiando da inizio stagione a 14 punti e 4 rimbalzi di media ed è il pericolo numero 1 per i marchigiani. Oltre a lui da tenere d’occhio i vari Nicoli e De Zardo, entrambi in doppia cifra in Abruzzo, ma viene concesso ampio minutaggio pure a Sipala, Forti, Ianuale, Frattoni, Longo e al pivot Onojaife, 21 anni, 5.5 punti e 6.5 rimbalzi di media. Squadra da prendere con le molle quella toscana ma è chiaro che con elementi come Pierotti, Centanni e Raucci il talento della Ristopro roster alla mano sembra superiore e bisognerà approfittarne per agganciare un posto play-off, quest’anno riservato alle prime sei mentre le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto affronteranno i play-in, novità introdotta in questa stagione per dare una ulteriore possibilità di accedere alla post season per la A2 anche a chi non arriva tra le prime. Match come sempre in diretta testuale sul sito della legapallacanestro mentre può essere visto su Lnp Pass della stessa lega che organizza il campionato tramite abbonamento stagionale. Arbitrano l’incontro di domani Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Mi) e Fusari di San Martino Siccomario (Pv).

Andrea Pongetti