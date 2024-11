Rock e sinfonica, show da brividi

Sorpresa, c’è pure Ancona fra le date italiane e internazionali dello spettacolo "Rock at the Opera". Dopo il successo decennale del format "Queen at the Opera" (con riconoscimento ufficiale degli stessi Queen), Duncan Eventi firma una produzione che vedrà i più grandi successi dei mostri sacri del rock, le pietre miliari della musica, con brani intramontabili e testi ineguagliabili: da quelli dei Rolling Stones fino alle canzoni dei Guns N’ Roses, passando per gli Ac/Dc e i Led Zeppelin. L’appuntamento, in città, è per il prossimo 23 gennaio: la data seguirà quella di Pescara. Subito dopo, tappa a Grosseto. Lo spettacolo di Ancona sarà al Teatro delle Muse di piazza della Repubblica (ore 21), per una serata che farà letteralmente infiammare la platea. I biglietti (attesissimi) sono disponibili da ieri sul circuito di TicketOne (su www.ticketone.it o telefonando all’892.101) e alla biglietteria delle Muse.

Un imponente show rock sinfonico incentrato sui più grandi successi della storia del rock. Protagonisti della scaletta sono le hit di gruppi iconici come: AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Aerosmith, Deep Purple, Beatles e molti altri, reinterpretate senza ricercare effimere emulazioni. Quattro cantanti, un’orchestra sinfonica, una rock band ed un visual show è la formula vincente per una produzione con artisti di primissimo livello e una scenotecnica eccezionale.

Tra i protagonisti di "Rock At The Opera" impossibile non ricordare Alessio Ventura, cantante di grande esperienza, già front-man dei DB Boulevard e dei Dhamm, con cui ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. E ancora, le voci di Faith Blurry, Graziana Campanella, Luana Fraccalvieri e Federica Morra. Un cast di altissimo livello per uno spettacolo che promette grandi emozioni. Dopo l’enorme successo di "Queen at The Opera", con riconoscimento ufficiale dei Queen, Duncan Eventi è orgogliosa di presentare questa nuova produzione destinata al circuito mondiale, in partenza nel 2025 nei teatri più prestigiosi d’Italia. Alla regia video, Joseph Le Fevre, volto noto a livello mondiale per la realizzazione di effetti speciale in molti kolossal cinematografici. Alla direzione musicale, invece, Dani Macchi, che ha scritto le musiche per molti film di Hollywood, tra cui, ´Minions´, ´Black Panther´, ´Peaky Blinders´, ´Split´ ed è sound designer per Rds, Bmg, RAItrade e molte altre.

Nicolò Moricci