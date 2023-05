Rogo in una ditta, operaio ustionato

Si è alzato in volo Icaro dall’ospedale regionale di Torrette nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere un uomo rimasto gravemente ustionato. Era al lavoro nella su attività commerciale, una piccola azienda specializzata nella stampa digitale all’Acquaviva di Castelfidardo. All’arrivo dei soccorritori è risultato essere proprio il proprietario, 44enne del posto. Ha riportato ustioni a volto, petto e torace probabilmente mentre stava adoperando dei solventi, materiale infiammabile. E’ rimasto sempre vigile e collaborativo, nonostante lo stato di difficoltà e sofferenza in cui si trovava. Sarebbero stati gli altri dipendenti a chiamare aiuto, nel panico, preoccupatissimi per quanto accaduto quasi davanti ai loro occhi. Sul posto l’ambulanza del 118, che ha prestato il primo soccorso antecendente al trasporto in eliambulanza fino al nosocomio dove si trova ricoverato tuttora sotto osservazione, la squadra dei vigili del fuoco di Osimo e una pattuglia dei carabinieri della centrale osimana. Starà a loro chiarire le cause di quello che è stato un incidente sul lavoro, con tutti gli accertamenti di prassi in casi simili. I pompieri sono rimasti fino a sera per accertare la sicurezza dell’ala in cui è avvenuto quello che poi è stato accertato come principio d’incendio. Nessun’altra persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Quello di ieri è stato l’ennesimo incidente sul lavoro con cui purtroppo i soccorritori hanno dovuto fare i conti.