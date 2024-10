Roseto un osso duro: "Ma possiamo farcela"

Amaro finale a Rieti per la Ristopro Fabriano che a un secondo dalla fine aveva la partita in mano e avanti di un punto un’ingenuità incredibile ha costretto la squadra alll’over time. Al supplementare con la squadra decimata per alcuni cervellotici falli del direttore di gara i ragazzi di Niccolai, complice la stanchezza non sono riusciti a tenere testa ai padroni che hanno avuto vita felice. Questa sera nella gara infrasettimanale debutto davanti al proprio pubblico per i cartai contro un Roseto che fino adesso ha dimostrato di essere lo schiacciasassi del girone. Fabriano può contare sul fattore campo e soprattutto sulla voglia di rivalsa dopo l’immeritata sconfitta di Rieti. Al Palachemiba si inzia alle 21. Una partita vinta buttata via per una ingenuità a 1 secondo dal termine con un punto di vantaggio. Avremmo meritato di vincere ma nell’ultimo quarto qualche disattenzione arbitrale… a parte tutto una grande prova del collettivo con alcuni giovani interessanti: "Hai fotografato bene la situazione – afferma il GM Merloni –. Siamo contenti dell’approccio dei giovani e della squadra nel suo complesso anche se ci sono parecchie cose da migliorare e soprattutto l’attenzione nei momenti topici con qualche ingenuità che ci è costata la partita. Partiita enormemente condizionata anche dagli errori degli arbitri soprattutto nella fase finale. CI siamo fatti sentire nelle sedi competenti perché ci riteniamo danneggiati da questo comportamento e riteniamo che un livello come quello della B Nazionale debba avere una corrispondenza anche da parte del livello degli arbitri soprattutto da quelli esordienti. Guardiamo con fiducia al futuro anche se onestamente ci aspettano alcune partite molto difficil con delle corrazzate e quindi è stata un’occasione persa. Roseto ha già dimostrato di essere la prima forza del campionato anche per il budget messo a disposizione. Fino adesso ha sempre stravinto le partite e ambiremo il più possibile a dar fastidio a questa big facendo leva sul fattore campo che ci vede protagonisti della prima in casa di questo campionato".

Angelo Campioni