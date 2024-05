Rubano abbigliamento, quattro ragazzi nei guai

È finito con una denuncia di furto aggravato in concorso, il tentativo di scappare con dei capi di abbigliamento, da parte di quattro giovani che sono stati trasferiti negli Uffici del Commissariato di Senigallia. Sono sempre più frequenti illeciti compiuti da giovani: alla luce di questo, le forze dell’ordine stanno attenzionando luoghi frequentati da gruppi di ragazzi che nei mesi invernali si danno appuntamento in prossimità del centro storico e che in estate si spostano sul lungomare. Lunedì pomeriggio, protagonisti di un reato, sono stati quattro ragazzi residenti nell’hinterland, tutti denunciati per furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un negoziante vittima di un furto da parte del gruppo di giovani che, dopo aver prelevato alcuni indumenti si sono allontanati in direzione centro, seguiti a distanza dal proprietario del negozio. L’uomo, in costante contatto telefonico con la Sala Operativa ha segnalato i vari spostamenti del gruppo che è stato raggiunto e fermato in Piazza della Vittoria dagli agenti della Volante del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco. Al termine delle indagini veniva trasmessa comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.