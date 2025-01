Ruspa a fuoco: arrivano i pompieri. I carabinieri indagano sul rogo

Un bagliore ha illuminato il campo e i residenti hanno chiamato aiuto. La paura è stata davvero tanta. Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando i Vigili del fuoco del distaccamento osimano di San Sabino sono intervenuti nel comune di Filottrano per spegnere un incendio. Il rogo aveva coinvolto un escavatore. Le fiamme si sono sviluppate in via Troscione, avvolgendo completamente il mezzo rimasto distrutto. Nessuno è rimasto coinvolto. Per domare il rogo, i pompieri hanno utilizzato due autobotti, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo e mettendo in sicurezza l’intera area. Ci hanno impiegato diverso tempo perché le fiamme erano alimentate dal vento. Non sono state segnalate ulteriori criticità comunque ma rimane da chiarire la causa dell’incendio innescato in piena notte. Le autorità competenti stanno procedendo con gli accertamenti. Pare, secondo una prima ricostruzione, che la causa dell’incendio sia stata di tipo accidentale, una scintilla partita dal vano motore, fatto che escluderebbe l’eventualità del dolo. Ogni pista però rimane percorribile da parte dei carabinieri che stanno indagando.