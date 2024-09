Salvano donna sequestrata. Encomio a due carabinieri

Un uomo dentro una stanza di un B&B sequestra e punta il coltello alla gola della sua compagna: due militari entrano e riescono non senza difficoltà a disarmano e salvano lei. Ai due militari è arrivato l’encomio. Il colonnello Carlo Lecca, comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, durante una cerimonia al comando provinciale, ha consegnato gli attestati con i quali ha conferito l’encomio semplice, concesso dal comandante della legione carabinieri "Marche", generale di Brigata Salvatore Cagnazzo.

Loro sono il brigadiere Salvatore Pizzardi e l’appuntato scelto Marco Belli. Ai militari, rispettivamente capo equipaggio e autista dell’Aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Jesi, è stata concessa la prestigiosa ricompensa, per aver tratto in salvo una ragazza che, il 26 marzo, era stata presa in ostaggio dal suo compagno, che si era barricato in un B&B e teneva in scacco i soccorritori. Il comandante provinciale si è complimentato con i militari per la professionalità dimostrata, da cui sono state tratte le motivazioni per la concessione del riconoscimento.