Salvò la vita a una donna aggredita dal cane: in pensione il prof Flocco

Salvò la vita a una donna dall’aggressione di un cane nel cortile adiacente la scuola, lo storico professore falconarese Walter Flocco va in pensione. L’insegnante di musica, anzi come teneva a precisare lui di "educazione musicale", è stato festeggiato da colleghi e collaboratori scolastici, nella commozione generale dei presenti. Flocco è conosciuto da tutti a Falconara ed ha insegnato agli studenti dell’Istituto Ferraris e della scuola Giulio Cesare. La festa, coincisa con l’ultimo giorno di lezione, è stata coordinata dalla professoressa Mariadina Bondielli: "Ho lavorato con Walter parecchi anni alla Ferraris – racconta la vicaria del plesso guidato da Fabio Rustici –. Rimarranno sempre le sue battute spiritose, presenti in ogni occasione, sia rivolte a studenti, genitori che al personale". E in effetti Flocco è sempre stato così: un grande educatore, risoluto quando necessario ma soprattutto ironico e capace di entrare in empatia con le intere generazioni di alunni che ha cresciuto.

Ancora la vicepreside Bondielli su Walter Flocco: "Insegnante professionalmente attento ai ragazzi a cui ha insegnato anche il senso civico e la corretta relazione nel gruppo". E tra i ricordi, proprio quell’episodio di alcuni anni fa, "quando in occasione di uno scrutinio di fine anno, una donna è stata aggredita dal proprio cane nel giardino confinante con il nostro edificio. Noi eravamo in vicepresidenza ed il collega, balzando fuori dalla finestra, non ha esitato ad intervenire salvandole letteralmente la vita". Una storia che fece scalpore, all’epoca, e in tanti si complimentarono con Flocco per un gesto che fu definito assolutamente eroico. Ha insegnato per 40 anni, seguendo con passione ragazzi che, oggi, sono a loro volta adulti e genitori. Nella sua inconfondibile aula di musica, sul muro campeggia la scritta "onorato di contribuire al vostro futuro", perché lui non ha mai visto l’insegnamento come un semplice mestiere, ma come un impegno ed una missione di fondamentale importanza per la formazione dei giovani ai veri valori della vita quali il rispetto reciproco, il senso civico e di comunità.

I colleghi lo salutano in una lettera al Carlino: "Sempre disponibile ad aiutare ragazzi e colleghi, dispensatore inesauribile di battute e consigli. Ci mancherà davvero dal profondo del cuore perché il professore Walter Flocco è stata una figura davvero unica nella storia della nostra scuola sia per i colleghi che per i ragazzi che non hanno mancato di tributargli copiosi saluti e lettere di addio e ringraziamenti negli ultimi giorni di scuola. Caro Walter, ci mancherai tanto. Torna a trovarci". E intanto, buona (nuova) vita e complimenti per il (meritato) traguardo.

Giacomo Giampieri