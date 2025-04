San Romualdo, incontro dei Comuni coinvolti

Il Cammino di San Romualdo, con i suoi oltre 500 chilometri, collega Ravenna e Fabriano passando per Faenza, Gubbio, Città di Castello e Poppi, attraversando territori di straordinaria bellezza come il Parco del Delta del Po, il Parco delle Foreste Casentinesi e il Parco Gola della Rossa e di Frasassi. L’assessore alla Comunità e alla Solidarietà del Comune di Fabriano, Maurizio Serafini, ha coordinato un incontro tra i rappresentanti dei vari territori per dare avvio a un coordinamento operativo e condiviso tra i Comuni interessati dal tracciato. "Il Cammino rappresenta uno strumento di straordinaria importanza in vista del Millenario di San Romualdo, che si celebrerà nel 2027 – ha detto. Un’occasione unica per Fabriano, che ha l’onore di custodire le spoglie del Santo, per valorizzare un patrimonio spirituale e culturale di grande rilievo. Il nostro territorio, con l’alta concentrazione di abbazie, eremi e monasteri, costituisce un unicum in Europa e un’opportunità concreta di rilancio attraverso il turismo lento e consapevole." Avviata la costituzione del comitato di gestione del Cammino e sono state gettate le basi per un protocollo d’intesa interregionale.