Sanità, ecco le task force: "Così l’assistenza è h 24". Esami dai medici di base

Prendiamo un paziente tipo delle aree interne delle Marche, più probabilmente anziano (nel 2023 gli over 65 erano 384.637, il 26% della popolazione) e con qualche acciacco. Mettiamo abbia bisogno di fare un esame di controllo, che sia elettrocardiogramma, holter cardiaco o pressorio, spirometria, saturimetro oppure Moc. Ecco, piuttosto che prenotare per chissà quando una visita nell’ospedale più vicino (che spesso per lui è lontano), potrà andare dal medico di famiglia, al Punto salute o nella Casa di comunità, dove gli faranno esame e referto, compreso un consulto con lo specialista ospedaliero e se servisse, anche la prenotazione di un ricovero programmato in ospedale. E se invece il paziente non potesse proprio muoversi, c’è la strumentazione portatile a disposizione dei medici (la Regione ha stanziato tre milioni per l’acquisto) e "presto avremo anche le cliniche mobili, cinque, una per provincia. Viaggeranno con medici o specialisti per arrivare ovunque", giura Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità. Risultati, almeno quelli attesi: prevenzione a domicilio, meno file al pronto soccorso e un taglio netto alle liste d’attesa e alla richiesta di esami con l’incognita dei tempi. È il nuovo modello della sanità territoriale a dimensione locale ("Assetto regionale per le nuove forme organizzative di cure primarie") varato dalla giunta regionale: entro il 31 gennaio dovrà essere recepito dalle Ast, che avranno in tutto tra trenta e sessanta giorni per farlo funzionare. "Sarà a regime entro marzo, in parallelo con l’apertura di tutti i cinquanta Punti salute (24 già attivati, ndr) previsti nel territorio regionale", detta i tempi l’assessore Saltamartini.

LE AGGREGAZIONI DI MEDICI

Bene, e ora proviamo a scomporre il modello. Nella nuova gestione del paziente l’unità di base è l’Aft, che sta per Aggregazione funzionale territoriale: è un team organizzativo-assistenziale composto da medici di medicina generale, non meno di tre e trentacinque o quaranta al massimo, con un referente e un bacino tra 10mila e 50mila pazienti, cui "dovrà garantire la continuità dell’assistenza h 24 sette giorni su sette", specifica il piano e scandisce l’assessore. Nelle Marche sono previste cinquanta Aft per un totale di 936 medici di medicina generale e 1.323.845 assistiti: 12 nell’Ast di Pesaro e Urbino (210 medici), 14 nell’Ast di Ancona (306), 11 nell’Ast di Macerata (176), sei per l’Ast di Fermo (105) e sette per quella di Ascoli (139).

LE CASE DI COMUNITÀ

E ancora: ogni Aft fa riferimento a un’Unità complessa di cure primarie (Uccp), che integra medici di medicina generale con le altre professionalità del servizio sanitario o convenzionate, odontoiatri, infermieri, ostetriche, tecnici, professionisti della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. Le Uccp avranno invece il compito di prendere in carico il paziente cronico, i cosiddetti "fragili", preparare un percorso integrato di cura o di assistenza individuale e garantire l’accessibilità all’assistenza territoriale h 12 sette giorni su sette. Saranno 42 in tutta la regione e avranno il quartier generale nelle Case di comunità, una sorta di mini ospedali (o poliambulatori) per l’assistenza primaria. Oltre a medici e specialisti, qui ci saranno tra 7 e 12 infermieri, personale sociosanitario e amministrativo, Uca (unità di continuita assistenziale), Adi e assistenza domiciliare, uno sportello di prenotazione collegato al Cup, servizi diagnostici, punto prelievi e altro. In totale saranno attivate quaranta Case di comunità, undici riconvertendo strutture già disponibili e altre ventinove con i fondi del Pnrr (target da centrare per il 2026): otto in provincia di Pesaro, dodici ad Ancona, sette nel Maceratese, idem nel Fermano e sei in provincia di Ascoli. Dice Saltamartini: "L’obiettivo è di fare della prevenzione uno stile di vita e di cura, attraverso un sistema diffuso e capillare in tutto il territorio".