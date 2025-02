Sanità, il Pd di Osimo in trincea:: "Casa della Comunità, che errore"

Si sono scaldati gli animi del Partito Democratico di Osimo sulla sanità all’incontro organizzato al Cantinone. Presenti Romano Carancini, vicepresidente della Commissione Sanità delle Marche, e Antonio Mastrovincenzo, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Lavoro.

"Un tema caldo è stato lo spostamento della futura Casa della Comunità di Osimo a San Biagio, una scelta sbagliata sia per la sua posizione non baricentrica, sia per i rischi idrogeologici della zona. Inoltre, l’immobile in questione è ancora grezzo e la Regione dovrà pagare un affitto significativo a un imprenditore privato – hanno detto – Quasi il 10 per cento delle famiglie marchigiane è costretta a rinunciare a delle prestazioni sanitarie necessarie, un dato ben superiore alla media nazionale del 7,6.

Nel 2023, la spesa sanitaria pro capite nelle Marche è stata di 638 euro, ben sotto la media nazionale di 730 euro. La spesa sanitaria media per famiglia nelle Marche è arrivata a 1038 euro, terz’ultimo posto in Italia, contro la media nazionale di mille e 414 euro".