Sanzio, un charter per una crociera sul Nilo e al Cairo

"L’incremento di voli charter rappresenta un valore aggiunto per i nostri utenti e fa parte del piano di sviluppo di Ancona International Airport, che ha tra i principali obiettivi anche il potenziamento del traffico turistico". Parole dell’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna, in seguito ad un charter che è decollato giovedì dal Sanzio con destinazione Egitto. Questo grazie agli accordi con il tour operator Mapo Travel di Bari, specializzato nell’organizzazione di tour. Il pacchetto di sette notti ‘Crociera sul Nilo e Cairo’ prevede la visita a Luxor, al tempio di Horus ed Edful, alla diga di Assuan ed al Cairo. "Sono molto soddisfatto del successo ottenuto dal pacchetto proposto sull’Egitto e dalla collaborazione con Mapo Travel", ha aggiunto D’Orsogna. Il volo sarà replicato giovedì prossimo e, grazie al grande successo di questa prima programmazione, il tour operator ha già deciso di proporre all’utenza marchigiana altre due rotazioni, sempre sull’Egitto, nel mese di ottobre. "Siamo certi di proseguire in futuro la fattiva collaborazione con Mapo Travel offrendo prodotti sempre nuovi ai nostri passeggeri", ha concluso l’ad dell’Ancona International Airport Alexander D’Orsogna. Sull’Egitto, la general manager di Mapo Travel Barbara Marangi ha detto che "si sta confermando anche nel 2025 una delle mete del medio raggio più apprezzate dai turisti italiani".