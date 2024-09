Sassoferrato, al Mam’s prorogata "Selvatico" mostra di Giovannini

Prorogata fino al 15 settembre la mostra "Selvatico L’arte degli incontri fotografici", personale di Jonathan Giovannini. Sta riscuotendo grande successo la mostra allestita al Mam’s di Sassoferrato, tanto da decidere di prorogarla per consentire la partecipazione di coloro che non hanno ancora avuto modo di visitarla. La mostra, inaugurata il 29 giugno in chiusura delle celebrazioni del decennale del Mam’s, è la prima personale di Giovannini, sassoferratese, classe 1994, fotografo professionista.