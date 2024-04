Sassoferrato-Genga rischia a Pietralacroce e sente il fiato sul collo di chi rincorre

Trasferta insidiosa per la capolista Sassoferrato Genga (Prima Categoria, girone B) sul campo del Pietralacroce. Giocano in casa invece Montemarciano e Real Cameranese che inseguono la vetta a uno e a due punti. Nel girone C la Passatempese - reduce da quattro vittorie consecutive - ospita la vice capolista Vigor Montecosaro e vincitrice della Coppa Marche contro la Real. Il programma.

Prima Categoria, 28^ giornata (ore 16). Girone B. Oggi: Pietralacroce-Sassoferrato Genga (ore 14:30), Real Cameranese-Staffolo (ore 14:30), Olimpia Marzocca-Castelbellino (ore 14:30). Falconarese-Borghetto (ore 15), Chiaravalle-Castelleonese, Labor-Filottranese, Montemarciano-Sampaolese, Senigallia-Borgo Minonna (ore 17). Classifica: Sassoferrato Genga 48; Montemarciano 47; Real Cameranese 46; Olimpia Marzocca 44; Filottranese 42; Castelleonese e Castelbellino 41; Borgo Minonna e Pietralacroce 38; Borghetto 37; Sampaolese e Labor 30; Senigallia 25; Staffolo 24; Chiaravalle 21; Falconarese 14. Girone C. Oggi: Elite Tolentino-Camerino (ore 15), Porto Recanati-Caldarola (ore 15), Montecassiano-Pinturetta, Montecosaro-Urbis Salvia, Passatempese-Vigor Montecosaro, San Claudio-Esanatoglia, Settempeda-Cingolana. Domani: Montemilone-Castelraimondo. Classifica: Settempeda 59; Vigor Montecosaro 51; San Claudio 46; Passatempese e Montecassiano 43; Castelraimondo 36; Porto Recanati 35; Elite Tolentino 34; Camerino 33; Montecosaro 31; Cingolana 30; Montemilone e Urbis Salvia 27; Pinturetta e Caldarola 23; Esanatoglia 14.