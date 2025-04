Sassoferrato, mostra di foto storiche oggi a San Giuseppe

Dopo il convegno per il 70esimo di fondazione dell’Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferrato", è in arrivo un secondo evento programmato dall’Istituto bartoliano per festeggiare la ricorrenza settantennale. Sabato 26 alle 18 sarà inaugurata nella chiesa di San Giuseppe la mostra di foto storiche di Sassoferrato: "Tra Ottocento e Novecento, un secolo di storia per immagini". Interverranno il presidente dell’Istituto, professor Galliano Crinella, e il sindaco Maurizio Greci. Saranno esposte sessanta immagini che dovevano essere pubblicate in volume ma poi l’idea non si realizzò. Osservando le fotografie, ciascuna avvolta nella patina del tempo, si ritrovano le sembianze dei personaggi, dei luoghi e delle attività di Sassoferrato. La mostra resterà aperta fino al 18 maggio e sarà visitabile i giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19.30.