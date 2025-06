Sbloccati i fondi dal Comune: la "Settimana dello Sport" si fa

La Settimana dello Sport 2025 di Castelfidardo si farà. "Nei giorni successivi alla nostra lettera aperta alla cittadinanza, tante cose sono cambiate. Alcune in meglio, altre restano difficili da digerire. Ma una cosa è certa: la vicinanza ricevuta da tantissimi cittadini, da alcune forze politiche e da chi ci conosce da anni ha fatto la differenza – dice il circolo Acli Crocette -. La Giunta comunale ha comunicato la decisione di sbloccare il contributo 2024 di cinquemila euro, su cui avevamo fatto affidamento per costruire l’edizione dello scorso anno. È stata stanziata una cifra simile anche per il 2025, qualora l’edizione venga realizzata. E, notizia ancora più importante, l’assicurazione ha risarcito il danno al campo: il Circolo Acli Crocette non sarà più chiamato a rispondere e nessun fondo pubblico sarà toccato". Il rischio che la Settimana non venisse organizzata quest’anno infatti derivava soprattutto da quest’ultimo ostacolo, oltre che dalla mancata erogazione del contributo. "È un traguardo insperato e di grande importanza, raggiunto anche grazie alla trasparenza e alla determinazione con cui abbiamo affrontato mesi complessi e a tratti surreali. Dopo un confronto interno sincero e partecipato, abbiamo deciso che la Settimana dello Sport 2025 si farà. Non sarà l’edizione più grande, non sarà quella più ricca di eventi, ma sarà vera, sentita, e portata avanti con tutta l’energia che ci resta. Stiamo già lavorando per rimettere in moto la macchina organizzativa e ci aspetta un grande lavoro. Ma se siamo ancora qui è perché crediamo in quello che abbiamo costruito insieme, anno dopo anno".