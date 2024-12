Scadenza Imu 2024 ad Ancona: come calcolare e pagare l'imposta municipale

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata a saldo dell’Imu (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2024. Ancona Entrate mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice, “Calcolo Imu”, che consente in pochi passaggi di determinare l’importo da versare per l’anno 2024.

Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali.

La procedura di calcolo permette di:

calcolare l’imposta dovuta per il 2024 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;

visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;

visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;

con i codici tributo da utilizzare; calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell’acconto.

Si precisa che il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità.