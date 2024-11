Scappa di casa: ore di paura per una 14enne

"Basta, non ne posso più vado via di casa". È stata ritrovata a Jesi, la 14enne originaria dell’hinterland senigalliese che, lunedì pomeriggio si è allontanata dalla sua abitazione.

La giovane aveva espresso agli amici che viveva una situazione non idilliaca in casa e per questo motivo avrebbe iniziato a pensare di allontanarsi, credendo così di risolvere ogni problema. Intimoriti, anche alla luce di quanto accaduto alcune settimane fa al giovane che, dopo essersi allontanato ha scelto di togliersi la vita, hanno chiesto aiuto alla polizia che si è subito messa in moto per rintracciare la ragazza.

La 14enne frequenta l’Istituto Panzini e i suoi compagni di classe, insieme agli amici hanno subito cercato di rintracciarla. Impossibile utilizzare la geolocalizzazione del cellulare, perché la ragazza lo ha spento rendendosi irraggiungibile. Forse pensava che non sarebbe stata ritrovata e avrebbe potuto allontanarsi liberamente. Poche ore dopo la denuncia degli amici, la ragazza è stata rintracciata alla stazione di Falconara, grazie a un filmato estrapolato dagli uomini della Polfer, dalle telecamere di videosorveglianza della stazione. La ragazza è stata poi individuata poco dopo alla stazione di Jesi, dove, accompagnata da un ragazzo, è scesa dopo aver preso il treno a Falconara. Momenti di ansia per i genitori e gli amici che non hanno mai smesso di cercarla nei luoghi da lei abitualmente frequentati.

Continui anche i tentativi di parlare con lei al cellulare, che è risultato sempre spento. La speranza era che la giovane tornasse a casa, ma durante la notte, di lei ancora nessuna notizia. Le ricerche da parte dei poliziotti, coordinati dal vice questore Mabj Bosco, non si sono mai fermate e hanno interessato l’intero territorio dov’è stata divulgata la foto della ragazza, nella speranza di rintracciarla.

Gli amici hanno diffuso la foto della 14enne sui social, con post e storie ‘Ragazza scomparsa nei pressi di Senigallia, se la vedete o sentite contattate su Instagram, fate girare’. Nel primo pomeriggio di ieri la ragazza è stata rintracciata a Jesi dai poliziotti, si trovava in ottime condizioni di salute e per lei non è stato necessario ricorrere a cure mediche. Sono stati gli agenti del Commissariato di Senigallia a riportarla a casa dopo la bravata che ha messo in ansia familiari ed amici.