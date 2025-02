Scassinano il distributore di sigarette, due minori nei guai

Hanno scassinato il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria fuggendo con i soldi contenuti all’interno, 400 euro. A subire il furto è stata un’attività in piazza Cavour ma il colpo non è rimasto impunito. I carabinieri della Compagnia di Ancona sono andati a reperire le immagini delle telecamere del negozio derubato e poi anche tutte le immagini di videosorveglianza presenti nella zona, sia pubbliche che private, riuscendo ad individuare i responsabili. Sono due minorenni denunciati per furto con scasso in concorso. La denuncia è stata presentata alla Procura del tribunale per i Minorenni ad Ancona, in questi giorni, subito dopo l’identificazione. Alle spalle hanno altri precedenti di polizia.

Il furto è avvenuto ad ottobre, di notte. La proprietaria si era accorta solo al mattino, andando ad aprire la sua attività in piazza Cavour. Aveva trovato il distributore di tabacchi danneggiato, probabilmente con un corpo contundente e l’aiuto di qualche attrezzo da scasso e non c’erano più i soldi contenuti all’interno, quelli usati in contanti per pagare le sigarette prelevate. Oltre alla perdita dell’incasso aveva avuto anche i danni per il distributore di sigarette rotto e inutilizzabile. La donna ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.

I militari hanno raggiunto la tabaccheria e hanno avviato una indagine che è durata fino a questi giorni per acquisire i filmati e sovrapporli poi ai volti di due sospettati, già noti alle forze dell’ordine. I due infatti erano stati ripresi dalle telecamere nei luoghi della movida anconetana, poco prima di compiere il furto. I carabinieri, acquisiti i volti, hanno effettuato controlli mirati nel centro urbano e li hanno riconosciuti durante un servizio. Comparando poi le fattezze e i volti ripresi dalle telecamere queste si sono sovrapposte perfettamente con i due baby ladri.