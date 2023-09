Schianto a Maiolati Spontini: 53enne grave in auto ribaltata

Pauroso schianto tra due auto con ribaltamento: grave un automobilista 53enne rimasto incastrato nell’abitacolo e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto ieri attorno alle 15,30 all’incrocio tra via Trieste e via Papa Giovanni XXIII. Il conducente di una delle due vetture, una Opel Mokka, ferito è rimasto incastrato con le gambe nell’abitacolo della vettura ribaltata. Ma è rimasto cosciente e dopo alcuni minuti è riuscito a uscire nonostante lo choc e le ferite. A prenderlo in carico il personale sanitario. Sul posto si sono portati automedica, eliambulanza atterrata poco distante e croce verde di Cupramontana. Il ferito è stato portato su Icaro e trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferita ma solo lievemente la 52enne conducente dell’altra vettura, una Volkswagen Polo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi. Interrotta la circolazione stradale per consentire i soccorsi e i rilievi. In strada anche tanti passanti e residenti impressionati per la carambola in una zona piuttosto frequentata vista la presenza della pista ciclabile.

sa. fe.