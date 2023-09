Schianto a Osimo: bimba e genitori in ospedale dopo incidente tra camion e auto Un'auto si è schiantata contro un camion in via Cagiata, ieri pomeriggio. Fortunatamente, la bambina a bordo non ha riportato gravi lesioni. Tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti. 118 e vigili hanno gestito l'incidente.