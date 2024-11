Schianto con la moto: un 16enne è grave

Avrebbe raggiunto gli amici per andare a fare allenamento, di calcio, una delle sue passioni. Ma da loro non ci è mai arrivato. E’ in condizioni gravissime, disperate, il giovane che venerdì sera poco dopo le 20 è rimasto coinvolto in un incidente in via del Conero a Numana, nei pressi del distributore Is e della rotatoria.

Era in sella alla sua moto quel ragazzo, 16enne sirolese, quando è avvenuto lo schianto con una macchina guidata da un uomo del posto, 65enne residente a Marcelli.

L’impatto tra la sua moto e quella jeep è stato molto violento. Il ragazzo, che indossava il casco, è sbalzato dal sellino ed è rovinato a terra. Avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

E’ accaduto tutto nel giro di un attimo. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e della Croce bianca numanese e le pattuglie della Polizia locale per i rilievi e per fermare la viabilità. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai soccorritori che l’hanno caricato nel mezzo.

Era in stato di incoscienza e non rispondeva agli stimoli. Da lì è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove si trova tuttora. La prognosi resta riservata. Si attendono sviluppi ma solo nelle prossime ore.

Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro: pare che la jeep stesse svoltando mentre il centauro sopraggiungeva in direzione sud. In casi simili, si potrebbe profilare il reato di lesioni stradali gravissime.

Sconcerto tra i compagni di calcio che non vedendolo arrivare hanno appreso poco dopo quello che era accaduto. Aveva appena salutato i suoi per raggiungere il campo che si trova a pochissimi chilometri dalla sua abitazione.

In Riviera del Conero tutti pregano per lui, affinché accada il miracolo. Un ragazzo appassionato lo descrivono, amante delle moto, la sua passione più grande, tanto da fotografarne tante e pubblicarle anche sui social, ponendo proprio la "sua" come foto del profilo.

Il giovane frequenta l’istituto superiore "Vanvitelli-Stracca" ad Ancona. Uno choc anche per i compagni di scuola che questo weekend non volevano credere a quanto accaduto. Le prossime ore saranno decisive. Il giovane sta lottando con tutte le sue forze per rimanere attaccato alla vita.

Le lesioni subite sarebbero troppo gravi. Sempre intensi, soprattutto d’estate, i controlli lungo quell’arteria che porta al mare, molto trafficata per raggiungere anche le zone residenziali rivierasche e che ieri sera è stata teatro dell’incidente tragico.

Silvia Santini