Schianto frontale: in quattro all’ospedale

Incidente alle 4 di ieri mattina lungo la SS360 Arceviese all’altezza del Comune di Ostra Vetere. Quattro i feriti, tutti trasportati all’ospedale di Senigallia non versano in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Uno scontro frontale quello tra una Lancia y e una Hyundai, che probabilmente procedevano ad una velocità moderata.

I militari stanno verificando se una delle due auto ha invaso la corsia opposta. I conducenti sono stati sottoposti ad alcooltest ed entrambi sono risultati negativi. Quello appena trascorso è stato un ultimo dell’anno all’insegna di controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, ma nessun automobilista è stato sorpreso alla guida dopo aver alzato il gomito. Difficile reperire un taxi, molti si sono organizzati per evitare il ritiro della patente se sorpresi al volante in stato di ebbrezza alcolica. Sono state invece due le persone soccorse dal 118 in stato di alterazione alcolica. Si tratta di un uomo e una donna: per entrambi l’intervento è stato effettuato in prossimità del centro storico. I due sono stati trasferiti all’ospedale di Senigallia e sottoposti alle cure del caso in attesa che passasse lo stato di alterazione.