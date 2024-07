Schianto frontale tra due auto: tre feriti, un bambino in ospedale

Si è temuto per l’incolumità di quelle tre persone ieri mattina, rimaste coinvolte in un incidente spettacolare. C’era anche un bambino. E’ successo attorno alle 8.30 a Castelfidardo, in contrada Rigo.

Due auto, una Fiat Panda e una Punto, si sono scontrate frontalmente. La prima si è ribaltata rimanendo su un lato. Nell’impatto sono rimaste ferite la ragazza alla guida della Panda, 20enne di Castelfidardo, e una mamma con il suo bambino, sempre del posto, che viaggiavano sull’altra macchina.

I feriti sono stati estratti dagli abitacoli dei mezzi grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento osimano. In particolare la giovane ha richiesto il loro intervento perché l’abbraccio metallico delle lamiere dell’auto ribaltata non le permetteva di muoversi. Sul posto sono arrivate anche l’ambulanza della Croce Rossa e della Croce gialla di Camerano, più il 118 con l’automedica a supporto. I feriti sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette in condizioni, appunto, non gravi.

Erano tutti coscienti all’arrivo dei soccorritori. Per i rilievi c’era una pattuglia della Radiomobile di Osimo. I carabinieri hanno gestito anche la viabilità in quel tratto alla periferia fidardense già teatro di diversi incidenti per la difficoltà di percorrenza che spesso ha giocato un ruolo fondamentale nel provocarli.

Le cause all’origine del frontale di ieri sono comunque ancora al vaglio dei militari.