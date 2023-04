Schianto tra auto e moto: un 15enne in ospedale

Paura per un 15enne a Belvedere Ostrense che è stato trasportao d’urgenza all’ospedale regioanle di Torretet ad Ancona grazie all’intervento dell’eliambulanza.

Tutto è accaduto ieri pomeriggio quando si è verificato un incidente tra un’auto e una moto che, poco prima delle 16, a Belvedere Ostrense percorrevano via Mercatale.

Alla guida della due ruote si trovava il 15enne che, a seguito dell’impatto avvenuto col veicolo che in base alle prime indicazioni sembra stesse uscendo da un passo carrabile per poi immettersi sulla via, è finito rovinosamente al suolo.

Sono stati subito allertati i soccorsi del 112 e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine. Viste le condizioni del ragazzino si è deciso di chiedere anche l’intervento di Icaro, che a quel punto si è alzato in volo dalla piazzola di Torrette.

Il minorenne, che è stato trattato sul posto e rimasto sempre cosciente, una volta stabilizzate le condizioni è stato trasportato con l’eliambulanza, in codice rosso, al nosocomio regionale.