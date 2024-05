Schianto tra due auto, quattro in ospedale: c’è un bimbo di 4 anni

Ieri alle 10 un incidente ha coinvolto due autoveicoli che viaggiavano lungo la statale nord in via Sanzio, all’altezza dell’intersezione con via traversa Cesano. Coinvolto nell’urto una Mercedes classe B 200 e una Fiat Seicento, a bordo della quale si trovava madre e figlia, entrambe senigalliesi. Per le due donne, soccorse sul posto dal personale medico del 118, è stato predisposto il trasferimento all’ospedale di Torrette in eliambulanza per le lesioni riportate. Alla guida della Mercedes c’era una 69enne senigalliese: con lei viaggiavano un bambino di 4anni e una 25enne, entrambi trasferiti all’ospedale di Senigallia per accertamenti. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale e la polizia municipale che, dopo aver effettuato i rilievi ha provveduto alla gestione della circolazione stradale che è proseguita a senso alterno per consentire rilievi e soccorsi. Alle ore 13.30 circa un altro tamponamento è avvenuto alla rotatoria dell’ospedale fra via Rossini e lo stradone Misa. Questa volta sono rimaste coinvolti una Jeep e un motociclo Honda. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 57enne senigalliese, che è stato trasportato all’ospedale di Senigallia. Illesa la 34enne senigalliese che si trovava alla guida della Jeep.