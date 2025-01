Schianto tra due camion: grave un autista

Subito dopo aver terminato la curva nella zona Berbentina di Sassoferrato, lungo la strada che collega con Fabriano, ieri verso le 13 l’autista 58enne di un camion ha perso il controllo del mezzo, con il cassone che ha scodato, andando a impattare con la cabina di un altro camion che stava sopraggiungendo dalla parte opposta. Un urto, per fortuna, non molto forte ma tale da determinare alcune contusioni importanti e meritevoli accertamenti sanitari per il 46enne autista dell’autoarticolato colpito.

L’uomo è stato trasportato, in codice rosso, con l’eliambulanza a Torrette ma le sue condizioni non destano, al momento, particolari timori. Con un’ambulanza del 118, in codice giallo, è stato portato al pronto soccorso di Fabriano anche il 58enne che conduceva il primo camion.

A causa dell’incidente, la strada provinciale 16 è stata chiusa al traffico per un’ora, il tempo necessario a rimuovere i mezzi da parte del soccorso stradale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano. A effettuare la rilevazione dell’incidente i carabinieri di Sassoferrato, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci.

Inevitabili i disagi al traffico, con code e rallentamenti, gestiti dalla Polizia Locale della città sentinate che, per il tempo di chiusura del tratto stradale, hanno dirottato il traffico leggero in direzione della frazione fabrianese di San Donato, mentre i mezzi pesanti sono stati fatti tornare indietro.