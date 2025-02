Scippi, i sindacati chiedono più controlli

Due episodi di scippo in centro a Falconara, uno dei quali terminato con la frattura della spalla di una donna. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, "senza alimentare semplificazioni o peggio ancora strumentalizzazioni politiche", sollecitano "un incremento della presenza e del presidio delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città insieme ad una analisi profonda delle cause dei fenomeni di piccola delinquenza che si stanno verificando". Per loro, "in molti casi, nei fatti di cronaca, sono coinvolti adolescenti o giovani e questo ci spinge a chiedere con ancora maggiore forza che vengano sostenute, attraverso le politiche sociali, tutte quelle iniziative che accompagnano la crescita dei giovani e costituiscono una rete importante di sostegno alle famiglie". Dal canto suo, il Comune ha replicato che "è molto attivo sia sul fronte del presidio del territorio, sia su quello delle attività e delle strutture rivolte ai giovani, con spazi dedicati, ripetizioni gratuite e agevolazioni per le famiglie in difficoltà per la pratica dello sport", come è alta "la collaborazione, da un lato, con le altre forze dell’ordine e le autorità preposte al coordinamento in tema di sicurezza, dall’altro con le associazioni di volontariato e con le società sportive".