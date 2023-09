Scompare dalla spiaggia: disperso in mare

Era in spiaggia, in costume, allo stabilimento di famiglia, come tutti i giorni. Poi nessuno lo ha più visto.

Attorno alle 19 è scattato l’allarme per Ubaldo Pomioli, 58 anni. Insieme alla moglie Anna Maria Marcelli, hanno lo stabilimento balneare e ristorante La Bussola, a Marcelli di Numana, lungo via Litoranea, appena finito il corso principale della località balneare.

È stata proprio la moglie, la prima a preoccuparsi, non vedendolo più. I vestiti e i suoi effetti personali, compreso il cellulare, li aveva lasciati lì allo stabilimento. Il primo pensiero era che potesse essere andato a farsi un bagno. In acqua non c’era ed è subentrata subito la disperazione.

Nessuno però lo avrebbe visto tuffarsi e non riemergere. Pomioli potrebbe avere avuto un malore mentre nuotava. In passato aveva avuto qualche disturbo di salute. Dopo l’allarme dato dalla moglie sono iniziate le ricerca via mare e via terra, andare avanti fino a notte fonda ieri. Sul posto la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco con i sommozzatori anche e i carabinieri. Anche un mezzo del 118 è arrivato per poter dare assistenza immediata in caso di ritrovamento del 58enne.

La spiaggia è stata illuminata a giorno, dallo stabilimento La Bussola a quello del Crystal (per la parte a sud) e verso nord fino a dopo i bagni Europa e la Rotonda Gigli.

Con le torce per illuminare lo specchio d’acqua vicino alla battigia c’erano i pompieri via terra che andavano su e giù. In acqua i mezzi nautici che hanno perlustrato il mare in lungo e in largo. Per i familiari ore di angoscia. Le ricerche sono andate avanti per ore e ricominceranno anche oggi con la luce del giorno. Pomioli è stato visto per l’ultima volta attorno alle 18.30. Poi è scomparso.

Una famiglia conosciuta a Marcelli e benvoluta anche tra gli altri operatori balneari. In spiaggia sono arrivati anche dei conoscenti ieri che hanno dato una mano alle ricerche. A giugno di questo anno lo stabilimento si era rinnovato e aveva festeggiato la nuova veste. Era stato presente anche Pomioli.

L’attività di ricerca è coordinata dai carabinieri di Numana, della Compagnia di Osimo. Ieri è stata avvisata anche la Prefettura per lo scomparso e diramata una nota anche alle altre forze dell’ordine.