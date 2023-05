Scoperta "furbetta" del reddito di cittadinanza

Una 45enne senigalliese percepiva il reddito di cittadinanza nonostante lavorasse in nero come badante in tre abitazioni. La donna è stata sorpresa a seguito di un’indagine effettuata dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri a seguito di accertamenti effettuati sui percettori di reddito di cittadinanza. La 45enne percepiva il sussidio dall’anno scorso e tra i requisiti per ottenerlo, c’è anche quello di non svolgere alcuna attività lavorativa, mentre è stato appurato che lei, negli ultimi mesi, lavorava come badante e collaboratrice domestica. L’accertamento, svolto a campione su tutta la platea di percettori senigalliesi, ha permesso quindi di denunciare alla procura di Ancona la 45enne, una delle prime degli ultimi mesi. A suo carico verrà inoltre effettuata la segnalazione volta a interrompere l’erogazione del reddito di cittadinanza indebitamente percepito. I controlli proseguiranno senza sosta, già un anno fa avevano consentito di individuare una donna, percettrice di reddito di cittadinanza, che aveva acquistato un’auto di grossa cilindrata. Gli accertamenti sono stati intensificati proprio al fine di individuare i ‘furbetti del reddito’.