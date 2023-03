Screening agli occhi, Oratorio affollato

Oratorio della Carità affollato per lo screening gratuito aperto alla popolazione per il benessere degli occhi. Si è parlato di "prevenzione della vista dai neonati ai neo-nonni" dopo i saluti di Maria Grazia Sabbatini, responsabile Fnp-Cisl e del presidente del Lions Alaimo Angelelli. Presente anche l’assessore Maura Nataloni. Relatore, il direttore dell’Oculistica di Fabriano e della chirurgia oculistica di Senigallia, Stefano Lippera che ha spiegato: "Non sempre è possibile prevenire. La salute dei nostri occhi dipende soprattutto dalla nostra genetica e in parte dalle cure che riceviamo, dallo stile di vita e dalla aderenza alle prescrizioni mediche. È possibile avere malattie oculari anche nell’infanzia. Importante l’azione dei pediatri in collaborazione con oculisti e ortottisti per curarle precocemente. Nei primi anni e nell’adolescenza la miopia si sta diffondendo a macchia d’olio. La vita all’aria aperta sembra diminuire la progressione della miopia per l’incremento nel nostro corpo della dopamina, sostanza in grado di bloccare l’aumento della lunghezza del bulbo oculare". Focus anche sulla retinopatia diabetica e il glaucoma. "Il controllo accurato della glicemia nei diabetici ritarda la comparsa di complicazioni e ne diminuisce la gravità".