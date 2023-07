Scritte d’amore e sgorbi sui gradini del palazzo comunale di Loreto

E’ stato un risveglio brusco per la città di Loreto ieri mattina. Ignoti hanno lasciato scritte sulle scale del palazzo comunale che dà sul centralissimo corso Boccalini. Con pennarello nero si leggono tutt’oggi messaggi d’amore. Non si sa chi siano stati gli autori, molto probabilmente giovanissimi, adolescenti, che si sono lasciati quei messaggi appunto, non consapevoli, forse, del danno materiale che stavano mettendo in atto nei confronti della città, presa d’assalto dai pellegrini oltretutto in questa calda estate. Le indagini sono in corso per scovare chi c’è dietro. Non è il primo atto vandalico perpetrato da giovani ai danni del patrimonio pubblico della città mariana. A maggio ragazzini avevano riempito di schiuma la fontana di Piazza dei Galli, monumento che, oltre alla sua importanza artistica, è anche il biglietto da visita di Loreto per chi entra da Porta Romana. I baby vandali poi farebbero ancora da padroni al parco del Montereale, l’area verde con struttura per giovani e non frequentata dai loretani e recentemente riqualificata. Polemico il gruppo di opposizione Prima Loreto: "Dal brutto stato in cui versa il Palacongressi a quello del parco del Montereale. Da quando è stato inaugurato poco dopo Ferragosto 2020, ne sono stati denunciati più di una volta il degrado, l’incuria, gli episodi di vandalismo e la decadenza. Era luglio 2021 quando questa amministrazione comunale, dopo il pestaggio di un ragazzino di 11 anni, denunciava l’arrivo di nuove telecamere di videosorveglianza. Oggi però nulla è cambiato". La porta di ingresso sfondata a pedate, pannelli e pareti imbrattati con la vernice, arredi danneggiati e ovunque rifiuti di cibo consumati sul posto.