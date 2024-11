Scuola di Marischio, arrivano i primi fondi

Trasferiti 249mila euro all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento di recupero della scuola elementare Marischio.

A firmare il decreto Guido Castelli, il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma del 2016. Si tratta di un primo trasferimento su un totale programmato di 1,24 milioni di euro. "Le scuole - dichiara il commissario Guido Castelli - restano una priorità assoluta per la ricostruzione ed è per questo motivo che la mia azione di inizio mandato si è concentrata sullo sblocco dell’ordinanza speciale 31, che finanzia l’intero programma di riparazione delle scuole danneggiate dal terremoto. Si tratta di restituire sicurezza e spazi adeguati ai nostri giovani studenti e un servizio alle loro famiglie che vivendo e lavorando nell’Appennino centrale rappresentano il cuore della speranza di questo territorio. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’ufficio speciale ricostruzione e il sindaco Daniela Ghergo – conclude Castelli - per la collaborazione che ci sta consentendo di avanzare sempre di più nella ricostruzione pubblica e privata". In totale nelle Marche l’ordinanza in questione finanzia 228 scuole per 722 milioni di euro.