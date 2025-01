Scuola Marconi, un premio per il podcast autoprodotto

Il podcast autoprodotto come strumento didattico. La secondaria di primo grado Marconi (Istituto Grazie Tavernelle) di Ancona ha festeggiato il primo premio vinto su base regionale per il bando del Fondo sociale europeo destinato alle scuole per la diffusione della cultura digitale, al quale aveva partecipato su indicazione dell’assessorato alle Politiche educative. Circa 200mila euro per la formazione dei docenti e l’acquisto della strumentazione per la sperimentazione delle classi riguardo la creazione dei podcast. Tra gli obiettivi, insegnare ai giovani a non subire passivamente la comunicazione digitale.