Semaforo spento: "Troppi incidenti, accendetelo subito"

E’ una strada molto trafficata quella che taglia in due la frazione dei Campanari a Castelfidardo, dove, all’incrocio con via Bramante, si sono verificati tanti incidenti, l’ultimo lo scorso mercoledì, dove ha perso la vita il 52enne di Montemarciano Luca Fiordelmondo. "Grazie alla mozione di un anno fa dal nostro gruppo e votata all’unanimità dal Consiglio comunale, l’Amministrazione ha deciso di stanziare risorse ed installare un impianto semaforico all’incrocio tra via Bramante (la Pescara) e la provinciale 10 – dice il gruppo di opposizione Solidarietà popolare - La frazione, esasperata dal traffico e dalla velocità che ogni giorno si riscontrano lungo la strada che attraversa il centro, aveva chiesto interventi per ridurre la pericolosità e mettere in sicurezza i residenti. I semafori sono stati installati a maggio ma ad oggi, dopo 4 mesi, non sono stati attivati, per una serie di lungaggini burocratiche. Nel frattempo si susseguono gli incidenti. Chiediamo che il semaforo entri in funzione quanto prima". Intanto non sono ancora stati fissati i funerali del centauro che si terranno a Montemarciano.