"Senigallia Concerti", l’apertura affidata a Enrico Rava con "Friends"

Quasi sei mesi di bella musica grazie a ‘Senigallia Concerti’, rassegna organizzata dall’Associazione Culturale LeMuse e dal Comune, con la direzione artistica di Federico Mondelci. Si inizia il 17 novembre alla Fenice con un nuovo progetto di Enrico Rava, ‘Friends’, che vedrà lo straordinario trombettista affiancato da Emanuele Filippi, piano, Michelangelo Scandroglio, contrabasso, e Mattia Galeotti, batteria. Grande spazio avranno le orchestre. La prima è l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con Ettore Pellegrino (violino) e Silvia Mazzon (violino e viola), che si esibirà il 6 dicembre, e che chiuderà la rassegna il 30 aprile con Maurizio Baglini (pianoforte e sax) e la direzione di Mondelci, proponendo la ‘Rapsodia in Blu’ di Gershwin e una Suite da ‘West Side Story’. Il 19 gennaio Anthony Strong, uno dei più creativi e apprezzati interpreti della canzone americana, omaggerà Frank Sinatra insieme alla Colours Jazz Orchestra. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana il 9 marzo eseguirà il concerto ‘Romeo e Giulietta, musiche per la danza’. Due gli appuntamenti con l’Orchestra Suoni del Sud: l’omaggio a Carlos Jobim con il grande clarinettista Gabriele Mirabassi (22 marzo), e il concerto di Fabio Furia, virtuoso di bandoneon (13 aprile). Immancabile il ‘Concerto di Natale’, con il Gospel Choir - Voices of Victory. Quanto alla classica, da non perdere la straordinaria pianista giapponese Jin Ju (12 gennaio) e il giovane e talentuoso violoncellista Ettore Pagano, affiancato da Massimo Spada (9 febbraio). Il 16 febbraio spazio al progetto di Umbria Ensemble, che con la voce recitante di Domenico Benedetti Valentini fa dialogare parole e note del giovane Beethoven. La stagione è stata presentata dal sindaco Massimo Olivetti, dalla vicepresidente de LeMuse Antonella Cecere e da Federico Mondelci, per il quale ‘la rassegna amplia gli orizzonti temporali e le visioni artistiche, tanto che oggi si può parlare di Senigallia come un riferimento regionale per la grande musica’.