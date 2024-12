Senigalliesi a caccia di un pronto riscatto

Tenta una difficile impresa la Goldengas Senigallia che dopo la beffarda sconfitta nell’infrasettimanale di Civitanova dopo un match a lungo condotto rende visita al Recanati, neopromosso ma con ben altre ambizioni ed in lotta per il primato nel girone E di serie B Interregionale. La terza sconfitta consecutiva ha invece lasciato i biancorossi in terz’ultima posizione con dietro soltanto Castel San Pietro e Roseto ma già da Civitanova un nuovo rinforzo è a disposizione di coach Petitto ancora alle prese con i gravi infortuni dei fratelli Sablich, col più piccolo, Giovanni, per il quale il torneo è già finito. Al PalaRisorgimento ha già debuttato infatti Jacopo Soviero, figlio di Salvatore, indimenticato portiere di squadre di serie A e B: l’esterno classe 2001 si aggiunge a William Clementi che già da qualche settimana aveva rinforzato i biancorossi. Si gioca oggi a Recanati, alle ore 18.

Andrea Pongetti