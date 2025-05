Sentenza contro il Comune. Show in piazza del Papa: "vietati" alle carrozzine: ecco la rampa per disabili

Barriere architettoniche in piazza del Plebiscito, il comune di Ancona realizzerà una rampa in acciaio da utilizzare in determinate circostanze per agevolare la fruizione di quello spazio culturale alle persone con disabilità. Nello specifico a quelle che si possono muovere grazie alle carrozzine, siano manuali o elettriche. Il caso, seguito a più riprese dal Carlino, è scoppiato più o meno un anno fa quando una donna anconetana, Marta Migliosi, non aveva potuto seguire uno degli eventi previsti all’interno del Festival del Viaggio, l’Ulisse Fest, e in cartellone proprio in piazza del Papa. Lo stesso problema si era verificato poche settimane più tardi e la Migliosi, davvero sfiduciata, aveva deciso, attraverso un suo legale di fiducia che fa parte anche di un’associazione del settore, di portare in giudizio proprio l’amministrazione comunale: "Ne prendo atto, ma resta l’amaro in bocca per l’intera vicenda, perché alla fine è stato il tribunale, con una sentenza, a obbligare il Comune a fare qualcosa, non c’è stato alcun atto volontario".

Il percorso giudiziario è stato abbastanza rapido, arrivando a imporre a Palazzo del Popolo di trovare una soluzione definitiva al problema. Ora c’è il nero su bianco del Comune che ha avviato l’intervento per sistemare il problema. In dettaglio, dopo aver analizzato alcune soluzioni alternative, l’amministrazione ha deciso di investire una somma che si aggira attorno ai 25mila euro per realizzare una rampa speciale in acciaio capace di azzerare il problema delle barriere architettoniche proprio in piazza del Plebiscito. Il problema, sollevato dalla Migliosi, era legato all’impossibilità di raggiungere con la carrozzina elettrica l’area attigua al palco dove durante la stagione estiva sono previsti diversi eventi cultuali e di intrattenimento. La rampa in questione sarà realizzata da una ditta di Osimo che si è aggiudicata l’appalto. Una volta pronta verrà subito applicata per facilitare l’accesso alla parte della piazza dove si svolgono gli eventi, compresi quelli dell’edizione 2025 proprio dell’Ulisse Fest a inizio luglio.

L’anno scorso i tecnici del comune provarono per ben due volte a risolvere il problema attraverso la riparazione dell’impianto di ascensione all’interno del Museo della Città, con ingresso da via Buoncompagno per poi sbucare nell’area del palco di piazza del Papa. Un intervento rimasto sulla carta, purtroppo, con la conseguenza di creare un nuovo, forte disagio nei confronti della Migliosi. Il risultato ottenuto adesso è una battaglia vinta dalla stessa anconetana, per lei e per coloro che, persone con disabilità, non avrebbero potuto assistere a quegli eventi. La rampa dovrebbe essere pronta nel giro di poche settimane.