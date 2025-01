Serata solidale per Anita Onlus

La serata da segnare in agenda è quella di sabato 15 febbraio alle ore 20. Il locale è il Fab Lab Officine Idea Project di via del Commercio 4, nella zona industriale di Falconara. Insomma, tempo a disposizione ancora ce n’è. Ma sicché le prenotazioni dei posti stanno andando a gonfie vele – il fine dell’evento, d’altronde, è nobilissimo –, l’associazione Anita Onlus rilancia quella serata di beneficenza per sostenere l’attività di volontarie e volontarie a sostegno dei cani e dei gatti ospitati all’interno del rifugio di via delle Caserme. Per l’occasione, tra l’altro, si è messo a disposizione anche lo chef Gabriele Boccolucci, conosciuto per la sua buona cucina e il grande cuore, preparando due squisiti menù di cui potranno fruire gli aderenti. Menù da consultare, per chi vorrà, nella pagina Facebook di Anita Onlus. "Cibo ottimo, compagnia e qualche cagnolino adottato da noi renderanno la serata piacevole e indimenticabile", scrivono dall’associazione. C’è da giurarci. Per informazioni e prenotazioni, dunque, è possibile contattare Alessandra Amici, la nota e storica responsabile delle adozioni del canile, al 339.2631965.