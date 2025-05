Serenella Mancinelli è morta a 63 anni

Era candidata al Consiglio comunale Serenella Mancinelli, 63 anni di Osimo Stazione, deceduta sabato per un male. Era la sorella del noto musicista Mimmo, scomparso anni fa. "Con profondo dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di Mancinelli, candidata con noi per Osimo al Centro a sostegno di Francesco Pirani - dicono -. Donna di grande valore, che aveva scelto di mettere la propria passione civile al servizio della nostra comunità. Il suo impegno e il suo sorriso rimarranno un esempio per tutti". I funerali oggi alle 15 nella chiesa della Stazione. Il cordoglio è stato espresso già da tanti osimani. La donna lascia due figli.