Sergio e Costanza insieme in eterno

Si sono spenti a un mese e mezzo di distanza l’uno dall’altro, dopo una vita passata insieme, sempre mano nella mano per la famiglia. Sergio Presenti, storico edicolante osimano del San Marco, era deceduto a 88 anni a metà novembre. La moglie Costanza Costantini è mancata all’affetto dei suoi cari a fine dicembre. Aveva 87 anni. Addolorati i figli Marco e Paolo che hanno dovuto salutare entrambi i genitori nel giro di così poco tempo. Attorno a loro si è stretto l’abbraccio di una città intera che adorava i due coniugi. La vita di Presenti in particolare, dedicata alla famiglia e al lavoro, è stata un esempio di umanità. Dopo aver lasciato la cartoleria, ha ricoperto per qualche tempo il ruolo di custode al Palazzo Campana, ma una volta in pensione si è concentrato sulla famiglia e sulla sua grande passione per la montagna. Un uomo d’altri tempi, simbolo di una generazione che metteva al primo posto la bontà e la vicinanza agli altri.