Serie A2 sui campi dell’Atm

Il sole novembrino continua a splendere sui campi dell’ATM Macerata, dove la squadra locale conquista il primo round dei play-off di Serie A2 contro il Tennis Club Villasanta. La giornata si apre sul Campo 6 con Gianluca Acquaroli, che offre una prestazione maiuscola contro Gianluca Filoramo. Il tennista maceratese non lascia scampo all’avversario, dominando l’incontro con un netto 6-2, 6-1, mostrando un tennis di altissimo livello e senza sbavature. Sul Campo 5 invece va in scena la battaglia più emozionante della giornata. Nicolas Compagnucci affronta l’ex professionista Andrea Borroni in un match che tiene tutti con il fiato sospeso per circa due ore. Dopo aver perso il primo set 6-3, il maceratese reagisce vincendo il secondo 6-4. Nel set decisivo, sotto 4-2 e con la palla del 5-2, sulla racchetta del brianzolo, Compagnucci trova le energie per una rimonta straordinaria, chiudendo 6-4 tra gli applausi del pubblico. Tocca poi a Tommaso Compagnucci vedersela con la testa di serie Federico Arnaboldi, numero 230 ATP. Nonostante una buona resistenza, il livello dell’avversario emerge alla distanza: 6-3, 6-2 il finale per Arnaboldi. A riportare avanti l’ATM ci pensa Edoardo Lamberti, sempre più punto fermo della squadra. Il suo match contro Didoni Van Son è un monologo: 6-1, 6-2. Nei doppi, la coppia dei fratelli Compagnucci lotta ma deve cedere ad Arnaboldi-Borroni per 6-3, 7-6 in un match tirato. A chiudere i conti ci pensano Acquaroli e Lamberti, autori di una prestazione perfetta che non lascia nemmeno un game agli avversari Filoramo e Davide Albertoni, 6-1 6-2.